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ТЭК 31.05.2019 15:19

Глава МИД ФРГ заявил, что не обсуждал с Зеленским "Северный поток 2"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским тему газопровода "Северный поток 2".

"Тема "Северного потока 2" вчера в Киеве во время моих переговоров с президентом Зеленским не обсуждалась", - сказал Маас журналистам в пятницу по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

Строительство газопровода "Северный поток 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор уже подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]