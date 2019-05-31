Алиев и Дуда отмечают необходимость наращивания взаимного товарооборота между Азербайджаном и Польшей

Азербайджан заинтересован в увеличении товарооборота с Польшей, заявил президент Ильхам Алиев.
"Мы заинтересованы в увеличении товарооборота с Польшей и в данном направлении предпринимаются конкретные шаги", - сказал глава государства на азербайджано-польском бизнес форуме в Баку в пятницу.
По его словам, в прошлом году в Польше открылся Торговый дом Азербайджана.
Алиев также рассказал об особом внимании, уделяемом развитию ненефтяного сектора в Азербайджане, и отметил хорошие возможности для развития сотрудничества с Польшей в сфере АПК.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда отметил, что Азербайджан является привлекательной страной для польских компаний.
Глава Польши подчеркнул заинтересованность своей страны в участии в Транскаспийских перевозках и выразил надежду на рост товарооборота в будущем.
Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Польшей в 2018 году составил $104 млн, из которых $96,1 млн пришлось на импорт в Азербайджан. В январе-апреле 2019 года взаимный товарооборот составил $25 млн.
А.Мамедов
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