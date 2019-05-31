Премьер Малайзии сомневается в причастности России к гибели рейса MH17 на Украине в 2014 году

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился причастности России к гибели рейса MH17 на Украине в 2014 год из-за отсутствия неопровержимых доказательств этого, заявил он в ходе встречи организации Japanese Foreign Correspondent Club в Японии.
"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Вы знаете, что тот тип ракет, при помощи которого сбили самолет, имеется у России, но они также есть и у Украины. Нужны неопровержимые доказательства того, что она была запущена россиянами", - заявил премьер, слова которого приводит в пятницу малазийское издание The Star.
Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".
Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, все это не означает, что самолет сбила именно Россия.
Также он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.
"Это не нейтральная экспертиза... По неким причинам Малайзию не допустили к проверке "черного ящика", чтобы понять, что произошло. Мы не знаем, почему нас исключили из экспертизы, но с самого начала мы видели слишком много политики, идея заключалась в том, чтобы не расследовать произошедшее, а, как казалось, попытаться повесить вину на Россию", - полагает премьер Малайзии.
В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету, могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.
Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера. Так, МИД РФ назвал голословной версию о том, что Boeing был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорилось в заявлении МИД РФ.
В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению малазийского лайнера.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля - воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".
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