В Иране прошли митинги против американского плана палестино-израильского урегулирования

Миллионы иранцев по всей стране вышли в пятницу на митинги по случаю 40-й годовщины дня аль-Кудс (арабское название Иерусалима - ИФ).

Иранские СМИ сообщают, что в этом году акции проходят под знаком осуждения американского плана палестино-израильского урегулирования, получившего название "сделки века", и попыток ряда арабских стран нормализовать отношения с Израилем.

Всемирный день аль-Кудс отмечается мусульманами в последнюю пятницу Рамадана. Он был провозглашен 40 лет назад верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи в знак солидарности с палестинцами.

Нынешние митинги совпадают по времени с визитом в регион старшего советника президента США Джареда Кушнера и спецпосланника американского лидера на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта, которые готовят конференцию в июне в Бахрейне, где собираются обнародовать экономическую часть "сделки века".

Кроме того, в эти дни в Мекке по инициативе Саудовской Аравии проходит серия саммитов, на которых обсуждаются меры по сдерживанию Ирана.

По сообщениям СМИ, король Саудовской Аравии Салман заявил в пятницу, что "отсутствие твердого и убедительного ответа на акты саботажа Ирана в регионе поощряют его на продолжение таких действий".

Король призвал арабские страны "серьезно работать сообща по защите безопасности и достижений" в регионе Персидского залива.

В ответ в Тегеране обвинили Саудовскую Аравию в попытках посеять раздор в ближневосточном регионе в угоду Израилю.

"Саудовская Аравия продолжает сеять раздор между мусульманскими странами и в нашем регионе, что на руку сионистскому режиму (Израилю - ИФ)", - приводят в пятницу иранские СМИ слова представителя МИД Ирана ведомства Аббаса Мусави.

"Мы рассматриваем попытку Саудовской Аравии настроить соседние и арабские страны против Ирана как продолжение тщетной кампании США и сионистского режима против Исламской Республики", - подчеркнул иранский дипломат.

"Заветная цель сионистского режима - отвлечь мусульманские и арабские страны от их главного и общего врага", - уверен Мусави.