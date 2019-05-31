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Дальнее зарубежье 31.05.2019 16:46

Население Латвии ежегодно уменьшается на 7-8 тыс. человек, нужна "умная иммиграция" рабочей силы - премьер

Латвия должна способствовать разумной иммиграции рабочей силы по разработанным правительством правилам - такое мнение премьер-министр Кришьянис Кариньш высказал на пресс-конференции после встречи правительства с Советом иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ).

"О нехватке рабочей силы говорится уже давно, начали говорить о ней и в правящей коалиции. Есть общее понимание того, что число жителей Латвии ежегодно сокращается на 7-8 тыс. человек как из-за отрицательного сальдо рождаемости и смертности, так и из-за эмиграции. За последние пять лет в содействие рождаемости инвестировано около 100 млн евро, но ее показатель - 0,7 ребенка на одну женщину - недостаточный для увеличения численности населения в стране", - сказал он.

Третья возможность - способствовать иммиграции, отметил Кариньш.

"Среди правящих партий в этом вопросе пока нет единодушия, но лично я уверен в необходимости способствовать умной иммиграции рабочей силы по разработанным правительством правилам, не допуская неконтролируемой иммиграции", - подчеркнул премьер.

В ближайшее время в Латвии будет осуществлен перевод школьного образования на латышский язык, поэтому угроз потери идентичности больше нет, отметил премьер. "Не все политические силы готовы к содействию иммиграции, но переговоры об этом ведутся, и надо двигаться в этом направлении. Я считаю, что ни латышский язык, ни культура никоим образом не находятся под угрозой, и мы в Латвии способны интегрировать иммигрантов", -сказал он.

Почетный председатель СИИЛ Шарлотта Норби отметила, что с ростом экономики привлекаемая рабочая сила будет остро необходима. "Мы не можем влиять на то, как правительство решит этот вопрос, но мы рады, что об этом начали говорить", - сказала она.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ДЕМОГРАФИЯ, ГАСТАРБАЙТЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]