Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (бывшая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность"), такое решение принято на съезде партии в пятницу в Киеве.

Съезд решает политические и организационные вопросы - принимает программу партии и избирает центральный совет.