Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.1433 TRY   0.2877

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.59 -2.22 Brent 66.87 -2.58

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 31.05.2019 15:53

Польша проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере энергетики –Дуда

Варшава заинтересована в расширении сотрудничества с Баку в нефтегазовой сфере, заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Нынешний визит в Баку является началом нового этапа сотрудничества между двумя государствами», - сказал Дуда в пятницу в Баку, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом, Алиевым заявлением по итогам двусторонних переговоров.

Президент Польши пригласил польские компании активно использовать транспортный потенциал Азербайджана, в том числе Бакинский международный морской торговый порт в Аляте.

Дуда подчеркнул, что Азербайджан является важным торговым партнером Польши.

Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, он отметил, что Польша выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами международного права, и что «Баку всегда может надеяться на помощь Варшавы в этом вопросе».

В свою очередь, Алиев отметил создание успешного формата двустороннего сотрудничества в различных областях между Азербайджаном и Польшей.

Президент подчеркнул высокий уровень политических отношений между двумя странами и наличие большого потенциала для экономического сотрудничества.

«Мы должны активно работать в сфере взаимных инвестиций, в Азербайджане для этого имеются хорошие условия», - сказал Алиев, отметив значение транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» для Баку и Варшавы.

Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, Алиев подчеркнул, что проблема должна разрешиться в рамках норм и принципов международного права с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Польша заинтересована в подписании всестороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС – Анджей Дуда Польша заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере судостроения и производства морепродуктов - Гробарчик Баку и Варшава обсуждают меры по увеличению товарооборота, расширения сотрудничества в сферах транспорт и энергетики Баку и Варшава заинтересованы в энергетическом сотрудничестве – МИД Азербайджана Азербайджан и Польша обсудили перспективы сотрудничества по МТК Восток-Запад и Юг-Запад Польские компании готовы участвовать в диверсификации азербайджанской экономики – премьер-министр

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]