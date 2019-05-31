Польша проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере энергетики –Дуда

Варшава заинтересована в расширении сотрудничества с Баку в нефтегазовой сфере, заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Нынешний визит в Баку является началом нового этапа сотрудничества между двумя государствами», - сказал Дуда в пятницу в Баку, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом, Алиевым заявлением по итогам двусторонних переговоров.

Президент Польши пригласил польские компании активно использовать транспортный потенциал Азербайджана, в том числе Бакинский международный морской торговый порт в Аляте.

Дуда подчеркнул, что Азербайджан является важным торговым партнером Польши.

Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, он отметил, что Польша выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами международного права, и что «Баку всегда может надеяться на помощь Варшавы в этом вопросе».

В свою очередь, Алиев отметил создание успешного формата двустороннего сотрудничества в различных областях между Азербайджаном и Польшей.

Президент подчеркнул высокий уровень политических отношений между двумя странами и наличие большого потенциала для экономического сотрудничества.

«Мы должны активно работать в сфере взаимных инвестиций, в Азербайджане для этого имеются хорошие условия», - сказал Алиев, отметив значение транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» для Баку и Варшавы.

Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, Алиев подчеркнул, что проблема должна разрешиться в рамках норм и принципов международного права с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.

Р.Бабаев