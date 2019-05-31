Польша проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере энергетики –Дуда

Варшава заинтересована в расширении сотрудничества с Баку в нефтегазовой сфере, заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Нынешний визит в Баку является началом нового этапа сотрудничества между двумя государствами», - сказал Дуда в пятницу в Баку, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом, Алиевым заявлением по итогам двусторонних переговоров.
Президент Польши пригласил польские компании активно использовать транспортный потенциал Азербайджана, в том числе Бакинский международный морской торговый порт в Аляте.
Дуда подчеркнул, что Азербайджан является важным торговым партнером Польши.
Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, он отметил, что Польша выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами международного права, и что «Баку всегда может надеяться на помощь Варшавы в этом вопросе».
В свою очередь, Алиев отметил создание успешного формата двустороннего сотрудничества в различных областях между Азербайджаном и Польшей.
Президент подчеркнул высокий уровень политических отношений между двумя странами и наличие большого потенциала для экономического сотрудничества.
«Мы должны активно работать в сфере взаимных инвестиций, в Азербайджане для этого имеются хорошие условия», - сказал Алиев, отметив значение транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» для Баку и Варшавы.
Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, Алиев подчеркнул, что проблема должна разрешиться в рамках норм и принципов международного права с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.
Р.Бабаев
"Северный поток - 2" укрепит энергобезопасность Европы, но невыгоден США - Песков
Азербайджанские инвестиции в Италию составили $135 млн
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-апреле 2019г совершили операций посредством банковских карт на $220,5 млн
Аэропорт Сургута будет носить имя Фармана Салманова - указ
В Азербайджане более 29 тыс. госслужащих, их средняя зарплата в 2018г составила около 800 манатов
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
В Киеве расследуют исчезновение серверов из здания администрации президента Украины
Организатору взрыва в Лионе предъявили обвинения
Эрдоган и Трамп, вероятно, поставят точку в спорах вокруг С-400 на саммите G20 в Японии - газета
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!»
AccessBank откликнулся на голоса детей!
Тема и программа Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019 изменены
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог