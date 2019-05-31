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31.05.2019 15:59

В РИКЦ в Баку открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!»

31 мая 2019 года, в канун Международного дня защиты детей, в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!». В нее вошли лучшие работы учащихся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ.

Участников выставки, среди которых были представители общеобразовательных заведений города Баку, приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Как уже ранее сообщалось, ежегодно в РИКЦ проходит благотворительный Пасхальный базар. Он организуется Посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане и Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви.

В этот же день Валентин Денисов посетил детский дом № 3 города Баку и передал ценный сертификат на организацию детских праздников. Это уже стало доброй традицией и средства, полученные от благотворительного Пасхального базара, направляются на проведение мероприятий в детском доме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]