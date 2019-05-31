Узбекистан определился с приоритетной площадкой для размещения АЭС

Приоритетной площадкой для размещения АЭС в Узбекистане определена площадка близ озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер Джизакской области, говорится в сообщении пресс-службы агентства "Узатом".

Приоритетная площадка выбрана с учетом результатов изысканий, инженерно-технической и экономической целесообразности и на основании решения объединенного заседания республиканской рабочей группы по координации строительства АЭС и научно-технического и экспертного совета "Узатома", а также мнений специалистов и заключения международных экспертов.

Эта площадка выбрана по итогам первого этапа комплексных инженерно-изыскательных работ на потенциальных площадках размещения АЭС, в частности на четырех площадках, расположенных в Навоийской и Бухарской областях, в районе водохранилища Тудакуль и трех площадках в Джизакской области, вблизи озера Тузкан.

"На сегодняшний день продолжается второй этап работ по проведению инженерно-изыскательских работ для дальнейшего лицензирования и утверждения выбранной площадки", - говорится в сообщении.

Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял, что площадка для строительства АЭС в Узбекистане называется Айдакуль.

"Рассматривалось несколько возможных вариантов, выбрана площадка с красивым названием Айдакуль. Нам она хорошо известна, но хотел бы подчеркнуть, что окончательно принятым решение будет после того, как будет выдана лицензия на строительство атомного блока именно на этой площадке", - отметил топ-менеджер.

Ранее в мае агентство "Узатом" и АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ, подконтрольно "Росатому") подписали контракт на выполнение инженерных изысканий на площадке строительства АЭС в Узбекистане для разработки технического проекта станции.

Перед этим Лихачев и министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов подписали "дорожную карту" по реализации в 2019-2020 годах основных мероприятий по строительству АЭС в республике.

В декабре 2017 года между правительствами России и Узбекистана было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии. В сентябре 2018 года подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве по строительству атомной электростанции по российскому проекту.

"Росатом" планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.