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СНГ 31.05.2019 16:11

Зеленский сменил состав СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно указу главы государства №340/2019 от 31 мая, возглавляет СНБО президент Украины Зеленский, секретарь - Александр Данилюк.

В состав СНБО также введены: первый заместитель главы Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов; глава администрации президента Андрей Богдан и его заместители Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка; министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу АП Игоря Райнина, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-начальника Генштаба Виктора Муженко и министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, СНБО, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]