Зеленский сменил состав СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно указу главы государства №340/2019 от 31 мая, возглавляет СНБО президент Украины Зеленский, секретарь - Александр Данилюк.

В состав СНБО также введены: первый заместитель главы Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов; глава администрации президента Андрей Богдан и его заместители Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка; министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу АП Игоря Райнина, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-начальника Генштаба Виктора Муженко и министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Указ вступает в силу со дня опубликования.