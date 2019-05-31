Иностранные туристы в Азербайджане в январе-апреле 2019г совершили операций посредством банковских карт на $220,5 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-апреле 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 374,8 млн манатов (около $220,5 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с январем-апрелем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 7,8%.
В том числе в апреле 2019 года объем совершенных ими операций с использованием банковских карт составил 103,2 млн манатов (спад на 5,9% по сравнению с апрелем прошлого года – ИФ).
Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт составил 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.
В январе-апреле 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,2% - до 847,902 тыс. человек.
А.Азизов
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