Иностранные туристы в Азербайджане в январе-апреле 2019г совершили операций посредством банковских карт на $220,5 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-апреле 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 374,8 млн манатов (около $220,5 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-апрелем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 7,8%.

В том числе в апреле 2019 года объем совершенных ими операций с использованием банковских карт составил 103,2 млн манатов (спад на 5,9% по сравнению с апрелем прошлого года – ИФ).

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт составил 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.

В январе-апреле 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,2% - до 847,902 тыс. человек.

А.Азизов