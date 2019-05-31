В Мадриде усиливают меры безопасности перед финалом Лиги чемпионов и готовятся бороться против дронов

Полиция Испании усилит меры безопасности перед проведением проведения финала Лиги чемпионов, который пройдет в субботу в Мадриде, сообщает агентство Associated Press.
В частности, в районе стадиона "Ванда Метрополитано", который примет финальный матч, стражи порядка задействуют специальную систему, направленную на обнаружение активности беспилотников и, при необходимости, на их "нейтрализацию".
Полиция также будут использовать дроны с камерами для того, чтобы следить за поведением болельщиков. Испанские власти сообщили, что применят беспилотники с этой целью впервые.
Ожидается, что для обеспечения безопасности в Мадриде будут задействованы около 5 тыс. стражей порядка.
Испанские власти ранее заявили о "беспрецедентных" мерах безопасности на финале, который. Ожидается, что в Мадрид прибудут десятки тысяч английских фанатов. В Мадриде полагают, что встреча представляет повышенную угрозу для безопасности.
Финальный матч Лиги чемпионом между лондонским "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" пройдет в субботу, 1 июня, в Мадриде.
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