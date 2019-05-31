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ТЭК 31.05.2019 16:29

Ирак в апреле увеличил экспорт нефти на 2,6%

Ирак в апреле 2019 года увеличил экспорт нефти на 2,64% по сравнению с предыдущим месяцем - до 3,5 млн баррелей в сутки, сообщает министерство нефти Ирака.

Всего в апреле текущего года Ирак экспортировал 10,9 млн баррелей, что на 0,7% меньше объема экспорта за март из-за меньшего количества дней.

Экспорт с нефтяных месторождений в центральном и южном Ираке составил 101 тыс. баррелей, из Киркука - 2,6 млн баррелей, а из Кайары - 784 тыс. баррелей.

Выручка за месяц составила $7 млрд при средней цене $67,5 тыс. за баррель.

Несмотря на договоренности ОПЕК+, Ирак, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле наращивал добычу - с 4,56 млн б/с до 4,63 млн б/с, выполнив сделку всего на 16%.

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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]