Ирак в апреле увеличил экспорт нефти на 2,6%

Ирак в апреле 2019 года увеличил экспорт нефти на 2,64% по сравнению с предыдущим месяцем - до 3,5 млн баррелей в сутки, сообщает министерство нефти Ирака.

Всего в апреле текущего года Ирак экспортировал 10,9 млн баррелей, что на 0,7% меньше объема экспорта за март из-за меньшего количества дней.

Экспорт с нефтяных месторождений в центральном и южном Ираке составил 101 тыс. баррелей, из Киркука - 2,6 млн баррелей, а из Кайары - 784 тыс. баррелей.

Выручка за месяц составила $7 млрд при средней цене $67,5 тыс. за баррель.

Несмотря на договоренности ОПЕК+, Ирак, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле наращивал добычу - с 4,56 млн б/с до 4,63 млн б/с, выполнив сделку всего на 16%.