Пекин создаст собственный "черный список" иностранных организаций, действия которых могут нарушать "законные права и интересы" китайского бизнеса.
Этот шаг, вероятно, усугубит конфликт КНР с США, жертвой которого уже стала компания Huawei, и поставит под угрозу тысячи иностранных компаний.
Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.
Действия некоторых из таких компаний, по его словам, несут в себе риски для глобальной цепочки поставок, ставят под угрозу национальную безопасность Китая и провоцируют негативные последствия для глобальной экономики, отметил Гао Фэн.
Создание списка "неблагонадежных" компаний призвано обезопасить мировую экономику и международную торговую систему, а также способствовать борьбе с торговым протекционизмом, говорят китайские власти.
Ранее в этом месяце США повысили пошлины на товары китайского экспорта общим объемом $200 млрд в год до 25% с 10%. В субботу вступает в силу ответное увеличение пошлин Китаем на американские товары стоимостью $60 млрд.
"Китай придерживается стратегии пропорциональных, целевых ответных мер на враждебные действия США", - отмечает известный экономист и специалист по китайским рынкам Эсвар Прасад.
"Вопрос теперь в том, какие из крупных американских компаний, работающих в Китае, будут выбраны в качестве подходящих целей, чтобы Пекин мог нанести ответный удар Штатам за санкций в отношении Huawei", - цитирует эксперта газета Financial Times.
Гао Фэн не обнародовал подробностей относительно того, какие именно компании Китай планирует вносить в "черный список", отметив, что детали появятся позднее.
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