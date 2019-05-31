Huawei отправила домой из Китая своих американских сотрудников - СМИ

Китайская компания Huawei некоторое время назад распорядилась об отправке своих американских сотрудников, которые работали в КНР, обратно на родину, пишет в пятницу The Financial Times.

По словам высокопоставленного сотрудника Huawei Дан Вэньшуаня, отвечающего в компании за стратегию, граждан США, которые работали в Huawei в отделе исследований и развития, отправили на родину еще две недели назад.

"Американских сотрудников попросили забрать свои ноутбуки, заблокировать доступ к своим (связанным с работой - ИФ) системам и покинуть помещения Huawei".

Кроме того, компания потребовала от своих китайских сотрудников, чтобы они отменили технические встречи со своими американскими коллегами или контактами, а также ограничили общение с гражданами США.

Ранее министерство торговли США приняло решение внести китайскую Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Трамп также подписал указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.