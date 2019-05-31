Основная выручка Азербайджана в январе-апреле 2019г от ненефтяного экспорта пришлась на хлопок, фундук и томаты

Азербайджан в январе-апреле 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $583 млн, что на 20% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на хлопок-сырец – $57,9 млн (рост в 2,9 раза), очищенный фундук - $53,7 млн (рост на 76,6%), томаты – $49,6 млн (рост на 16,7%), электроэнергию - $45,1 млн (спад на 4,7%), золото – $43,1 млн (рост на 25,7% ), полиэтилен – $28,9 млн (спад на 17,4%), полипропилен - $28,6 млн (рост в 71,5 раза), метанол - $19,1 млн (рост в 7,3 раза) и хурму - $5,7 млн (спад на 5,7%).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $164,9 млн (рост на 21,8%), Турция – $147,8 млн (рост на 16,2%), Грузия - $62,3 млн (рост на 18,7%), Швейцария - $44,7 млн (рост на 12,9%) и Италия - $21,9 млн (рост в 2 раза).

Таким образом, 28,3% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 689 млн.

А. Мамедов