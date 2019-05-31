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Дальнее зарубежье 31.05.2019 18:26

Силам ливийского правительства национального единства удается сдерживать наступление армии Хафтара на Триполи

Ожесточенные бои продолжаются в южной части Триполи, сообщает в пятницу со ссылкой на очевидцев агентство ЭФЭ.

По утверждениям командира одного из подразделений, защищающих квартал Салах-эд-Дин на юге города, силам Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара не удается войти в город. Он добавил, что уничтожены два бронеавтомобиля ЛНА, груженые боеприпасами.

Представитель сил базирующегося в Триполи поддерживаемого ООН правительства национального единства Мухаммед Кнуну в свою очередь сообщил ЭФЭ, что авиация нанесла бомбовые удары по позициям ЛНА к югу от города, а также по городу Гарьян в 70 км южнее Триполи. В этом городе расположен главный штаб ЛНА.

Маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи в апреле. По данным всемирной организации здравоохранения, за время боев погибли не менее 600 человек, более 3 тыс. получили ранения, а более 30 тыс. пришлось покинуть свои дома.

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Тэги: ЛИВИЯ, ТРИПОЛИ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]