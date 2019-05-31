Генпрокурор США предложил ФБР создать группу по вопросам, связанных с безопасностью избирательного процесса

Генпрокурор Уильям Барр в пятницу заявил, что обратился к ФБР с тем, чтобы сформировать группу из высокопоставленных сотрудников, которые бы решали вопросы, связанные с безопасностью избирательного процесса, в том числе с иностранным вмешательством.

"Я недавно говорил с директором ФБР по поводу составления специальной группы высокопоставленных лиц для того, чтобы убедиться, что мы полностью готовы к предстоящим выборам", - сказал Барр в эфире телеканала CBS.

Он отметил, что усилия США по препятствованию вмешательству России и других иностранных государств во внутренние дела США становятся "все более всеохватывающими".

"Да, у нас есть, я думаю, все более всеохватывающая программа, которая сосредоточена на (противостоянии - ИФ) иностранному вмешательству в наш избирательный процесс", - добавил генпрокурор США.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.