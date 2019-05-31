SOCAR и TEKFEN планируют построить в Азербайджане новый карбамидный завод

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и турецкая TEKFEN подписали Меморандум на строительство нового карбамидного завода в Азербайджане.

Согласно сообщению SOCAR, завод планируется построить в Сумгайыте, его суточная производственная мощность предположительно составит 2 тыс. тонн карбамида и 1,2 тыс. тонн аммиака.

Документ подписали глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель правления группы компаний TEKFEN Мурат Гигин.

«В принципе более детально параметры нового завода будут определены в результате анализа, который будет проведен совместно с TEKFEN. В рамках этого анализа также будет определена рентабельность этого проекта», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, турецкий рынок большой и в строительстве второго карбамидного завода может возникнуть необходимость, особенно с учетом того, что «дочерняя структура TEKFEN занимается реализацией карбамида на турецком рынке».

В сообщении отмечается, что в рамках меморандума на следующем этапе планируется создание рабочей группы и будут проанализированы ряд вопросов для принятия окончательного решения по этому проекту. В частности, будут проанализированы: возможность участия компаний, входящих в группу TEKFEN, в строительстве данного завода по условиям EPC-контракта; перспективы выхода на региональные рынки с готовой продукцией через компанию «Toros Tarım» («дочка»TEKFEN); участие SOCAR и TEKFEN в качестве акционеров в этом проекте.

Как сообщалось ранее, SOCAR 16 января 2019 года запустила карбамидный завод в Сумгайыте. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Ежедневно на заводе производится 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Годовой объем производства ожидается 650 тыс. тонн карбамида, из которых 500 тыс. тонн планируется экспортировать.

При этом ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Н.Аббасова