SOCAR и TEKFEN планируют построить в Азербайджане новый карбамидный завод

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и турецкая TEKFEN подписали Меморандум на строительство нового карбамидного завода в Азербайджане.
Согласно сообщению SOCAR, завод планируется построить в Сумгайыте, его суточная производственная мощность предположительно составит 2 тыс. тонн карбамида и 1,2 тыс. тонн аммиака.
Документ подписали глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель правления группы компаний TEKFEN Мурат Гигин.
«В принципе более детально параметры нового завода будут определены в результате анализа, который будет проведен совместно с TEKFEN. В рамках этого анализа также будет определена рентабельность этого проекта», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
По его словам, турецкий рынок большой и в строительстве второго карбамидного завода может возникнуть необходимость, особенно с учетом того, что «дочерняя структура TEKFEN занимается реализацией карбамида на турецком рынке».
В сообщении отмечается, что в рамках меморандума на следующем этапе планируется создание рабочей группы и будут проанализированы ряд вопросов для принятия окончательного решения по этому проекту. В частности, будут проанализированы: возможность участия компаний, входящих в группу TEKFEN, в строительстве данного завода по условиям EPC-контракта; перспективы выхода на региональные рынки с готовой продукцией через компанию «Toros Tarım» («дочка»TEKFEN); участие SOCAR и TEKFEN в качестве акционеров в этом проекте.
Как сообщалось ранее, SOCAR 16 января 2019 года запустила карбамидный завод в Сумгайыте. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Ежедневно на заводе производится 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.
Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.
Годовой объем производства ожидается 650 тыс. тонн карбамида, из которых 500 тыс. тонн планируется экспортировать.
При этом ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.
Н.Аббасова
Президент Алиев зимой 2020г посетит с визитом Италию
Польша заинтересована в подписании всестороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС – Анджей Дуда
Польша проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере энергетики –Дуда
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-апреле 2019г совершили операций посредством банковских карт на $220,5 млн
Аэропорт Сургута будет носить имя Фармана Салманова - указ
В Азербайджане более 29 тыс. госслужащих, их средняя зарплата в 2018г составила около 800 манатов
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
В Киеве расследуют исчезновение серверов из здания администрации президента Украины
Организатору взрыва в Лионе предъявили обвинения
Эрдоган и Трамп, вероятно, поставят точку в спорах вокруг С-400 на саммите G20 в Японии - газета
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!»
AccessBank откликнулся на голоса детей!
Тема и программа Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019 изменены
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог