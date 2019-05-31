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СНГ 31.05.2019 19:02

До 1500 гостей пригласят в Кремль на прием по случаю Дня России

Президент Владимир Путин распорядился провести 12 июня в Московском Кремле торжественный прием, посвященный Дню России, ограничив круг приглашенных 1500 гостями.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на Официальном интернет-портале правовой информации.

"Пригласить на торжественный прием членов правительства Российской Федерации, представителей Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной и судебной власти, а также представителей конфессий, общественных объединений, деятелей культуры, науки и искусства, глав дипломатических представительств, аккредитованных в Российской федерации", - говорится в документе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРАЗДНИК, КРЕМЛЬ, ПРИГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]