До 1500 гостей пригласят в Кремль на прием по случаю Дня России

Президент Владимир Путин распорядился провести 12 июня в Московском Кремле торжественный прием, посвященный Дню России, ограничив круг приглашенных 1500 гостями.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на Официальном интернет-портале правовой информации.

"Пригласить на торжественный прием членов правительства Российской Федерации, представителей Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной и судебной власти, а также представителей конфессий, общественных объединений, деятелей культуры, науки и искусства, глав дипломатических представительств, аккредитованных в Российской федерации", - говорится в документе.