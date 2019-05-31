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СНГ 31.05.2019 19:15

России следует изменить свою позицию по Украине и Грузии для восстановления права голоса в ПАСЕ, считает президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) считает, что восстановление прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) возможно, только если она изменит свое поведение на Украине и в Грузии.

"Эта патовая ситуация и проблемы не могут быть решены никакими политическими компромиссами и голосованиями в зале. Это решение может быть только в случае изменения поведения России на Украине и в Грузии и тогда международное право вновь начнет действовать. И тогда мы сможем обсуждать, как и каким образом итоги этих действий могут отразиться в ПАСЕ и других связанных с конвенциональными системами структурах Совета Европы", - заявила Кальюлайд в пятницу после встречи с делегацией Эстонии в ПАСЕ.

По ее словам, решение о приостановке прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы "было смелым и основывалось на ценностях". "Но сегодня есть и еще одна причина приостановки права голоса: Россия не оплатила членские взносы, а если не оплачиваются взносы два года, то право голоса так или иначе приостанавливается", - отметила она.

Президент считает, что спустя пять лет после лишения России права голоса, права участвовать в избрании руководящих органов ПАСЕ и участия в миссиях наблюдения ничего не изменилось в ее поведении: "Сегодня, в 2019 году, Крым по-прежнему оккупирован, в Донбассе ежедневно идут бои, значительная часть Грузии также оккупирована, и ничто не изменилось в лучшую сторону".

По ее мнению, в создавшейся ситуации "Эстонии нужно стратегическое терпение, так как в положении, когда сталкиваются интересы и ценности, малым государствам очень просто делать свой выбор: могут измениться интересы, но компас ценностей измениться не может".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ПАСЕ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]