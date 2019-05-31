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СНГ 31.05.2019 19:32

Зеленский меняет главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

"Уволить Цигикала Петра Александровича с должности главы Государственной пограничной службы Украины", - сказано в указе главы государства от 31 мая.

Другим указом Зеленский уволил генерала армии Украины Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Цигикал возглавлял Госпогранслужбу с июля 2017 года.

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Тэги: УКРАИНА, ГОСПОГРАНСЛУЖБА, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]