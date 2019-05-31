Зеленский меняет главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

"Уволить Цигикала Петра Александровича с должности главы Государственной пограничной службы Украины", - сказано в указе главы государства от 31 мая.

Другим указом Зеленский уволил генерала армии Украины Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Цигикал возглавлял Госпогранслужбу с июля 2017 года.