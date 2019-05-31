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Регион 31.05.2019 19:47

МАГАТЭ вновь подтверждает факт соблюдения Ираном условий ядерной сдклки

Иран, несмотря на сложную ситуацию вокруг СВПД, продолжает соблюдать взятые на себя в рамках этой ядерной сделки обязательства, свидетельствует доклад МАГАТЭ, опубликованный в пятницу и ставший доступным агентству Bloomberg.

В частности, согласно данным доклада, эксперты МАГАТЭ имеют доступ на все объекты в Иране, которые им необходимо посещать.

Инспектора МАГАТЭ заявляют, что сейчас на ядерном объекте в Натанзе работают не более 5 тыс. центрифуг.

Уран обогащается до уровня не более 3,7%. Запасы низкообогащенного урана составляют 174 кг, что ниже объема в 300 кг, разрешенного соглашением.

Запасы тяжелой воды составляют 125 метрических тонн, что также ниже 130 метрических тонн, разрешенных соглашением.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, СВПД, СОБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]