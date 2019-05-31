УМЭО SOCAR по итогам января-апреля сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-феврале 2019 года составил $329,77 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
«По итогам января-апреля 2019 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $60,3 млн, среди частных – ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $37,5 млн», - отмечает ЦАЭРК.
По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: "Азерэнержи" ($45,1 млн), ООО "Azeraluminum" ($26,8 млн), ЗАО "AzerGold" ($17,9 млн), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» ($6,9 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($5,9 млн), ООО CTS-Agro ($3,9 млн), Государственное агентство материальных резервов ($555 тыс.), "Azeripek" ($438 тыс.), ОАО «Бакинский завод нефтяного машиностроения» ($377 тыс.).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: SOCAR Polymer - $30,3 млн, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $28,7 млн, «P-Aqro» - $11,1 млн, ООО «Sun Food» - $10,2 млн, ООО "Aqrofest" - $9,5 млн, ООО "Baku Steel Company" ($9,5 млн), ООО «Azhazelnut» ($8,3 млн), ООО «RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret” ($8,3 млн), ООО «TST Export» ($8,2 млн).
Азербайджан в отчетный период 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $583 млн.
А.Мамедов
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