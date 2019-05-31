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Бизнес и законодательство 31.05.2019 18:08

Азербайджан с июля упрощает таможенные правила при экспортно-импортных операциях

Азербайджан планирует с 1 июля 2019 года внедрить концепцию упрощения таможенных правил при экспортно-импортных операциях, заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов.

"Согласно этой концепции сотрудник таможенных органов должен будет в течение 30 минут обосновать задержание груза на таможенном пункте. Если сотрудник не сможет сделать этого в отведенное время, таможенная декларация будет передана на следующий этап оформления", - сказал Гусейнов на первом заседании Совета сотрудничества ГТК и Конфедерации предпринимателей Азербайджана.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАМОЖНЯ, УПРОЩЕНИЕ, КОНЦЕПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]