Азербайджан с июля упрощает таможенные правила при экспортно-импортных операциях

Азербайджан планирует с 1 июля 2019 года внедрить концепцию упрощения таможенных правил при экспортно-импортных операциях, заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов.

"Согласно этой концепции сотрудник таможенных органов должен будет в течение 30 минут обосновать задержание груза на таможенном пункте. Если сотрудник не сможет сделать этого в отведенное время, таможенная декларация будет передана на следующий этап оформления", - сказал Гусейнов на первом заседании Совета сотрудничества ГТК и Конфедерации предпринимателей Азербайджана.

А.Мамедов