Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2017-2019г получили заказов на сумму свыше $1,2 млрд

Азербайджанские производители получили в январе-апреле 2019 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $229,3 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В том числе в апреле 2019 года объем полученных заказов составил на сумму $50,9 млн.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 апреля 2019 года заказы на экспорт продукции достигли $1 млрд 218,4 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

А.Мамедов