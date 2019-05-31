Азербайджан и Польша ведут переговоры для сотрудничества в сфере энергетики – Алиев

Президент Ильхам Алиев призвал бизнес-круги Азербайджана и Польши изучить взаимные торгово-экономические и инвестиционные возможности.

«Наши политические отношения находятся на высоком уровне. В обсуждаемых сегодня нами темах нет каких-либо разногласий. Мы хотим, чтобы наши отношения развивались во всех сферах», - сказал Алиев, выступая в пятницу в Баку с совместным заявлением для прессы совместно с президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент Азербайджана отметил, что стороны также не имеют разногласий по вопросам инвестиций и должны активно работать и в этом направлении.

«Считаю, что мы должны более активно работать в сфере экономики, поскольку торговый оборот пока что не велик, несмотря на то, что есть потенциал. Наладив тесные контакты, бизнес-круги Азербайджана и Польши, могут принести пользу, как себе, так и нашим государствам»,- сказал глава государства.

«Надеюсь, что польские компании внимательно изучат эти возможности. Наряду с этим, рекомендую азербайджанским компаниям изучить возможности Польши, чтобы расширить наши торгово-экономические связи», - добавил он.

Алиев отметил, что декларация о стратегическом партнерстве Азербайджан-Польша отражает суть отношений между Баку и Варшавой. «Мы на самом деле стратегические партнеры»,- отметил Алиев.

Он также подчеркнул наличие большого потенциала, в том числе, взаимного интереса для сотрудничества в сфере энергетики. По его словам, соответствующие структуры, и компании работают и проводят переговоры в этом направлении.

Ф.Исазаде