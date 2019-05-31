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ТЭК 31.05.2019 18:24

Азербайджан и Польша ведут переговоры для сотрудничества в сфере энергетики – Алиев

Президент Ильхам Алиев призвал бизнес-круги Азербайджана и Польши изучить взаимные торгово-экономические и инвестиционные возможности.

«Наши политические отношения находятся на высоком уровне. В обсуждаемых сегодня нами темах нет каких-либо разногласий. Мы хотим, чтобы наши отношения развивались во всех сферах», - сказал Алиев, выступая в пятницу в Баку с совместным заявлением для прессы совместно с президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент Азербайджана отметил, что стороны также не имеют разногласий по вопросам инвестиций и должны активно работать и в этом направлении.

«Считаю, что мы должны более активно работать в сфере экономики, поскольку торговый оборот пока что не велик, несмотря на то, что есть потенциал. Наладив тесные контакты, бизнес-круги Азербайджана и Польши, могут принести пользу, как себе, так и нашим государствам»,- сказал глава государства.

«Надеюсь, что польские компании внимательно изучат эти возможности. Наряду с этим, рекомендую азербайджанским компаниям изучить возможности Польши, чтобы расширить наши торгово-экономические связи», - добавил он.

Алиев отметил, что декларация о стратегическом партнерстве Азербайджан-Польша отражает суть отношений между Баку и Варшавой. «Мы на самом деле стратегические партнеры»,- отметил Алиев.

Он также подчеркнул наличие большого потенциала, в том числе, взаимного интереса для сотрудничества в сфере энергетики. По его словам, соответствующие структуры, и компании работают и проводят переговоры в этом направлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПОЛЬША, ТЭК, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]