Польша заинтересована в подписании всестороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС – Анджей Дуда

Польша заинтересована в углублении сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Польша является активным членом Европейского союза. Хочу отметить, что мы весьма заинтересованы в подписании всестороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС", сказал Дуда выступая в пятницу на азербайджано-польском бизнес-форуме в Баку.

Глава Польши отметил, что Польша, как давний член Европейского союза, желает, чтобы ЕС думала не только о своих союзниках, но и расширяла сотрудничество с другими странами.

"Мы рады, что ЕС и Азербайджан сотрудничают. Это помогает нам развивать и двустороннее экономическое и политическое сотрудничество", - сказал президент Польши.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А. Мамедов