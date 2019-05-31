Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.1433 TRY   0.2877

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.59 -2.22 Brent 66.87 -2.58

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 31.05.2019 18:56

Польша заинтересована в подписании всестороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС – Анджей Дуда

Польша заинтересована в углублении сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Польша является активным членом Европейского союза. Хочу отметить, что мы весьма заинтересованы в подписании всестороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС", сказал Дуда выступая в пятницу на азербайджано-польском бизнес-форуме в Баку.

Глава Польши отметил, что Польша, как давний член Европейского союза, желает, чтобы ЕС думала не только о своих союзниках, но и расширяла сотрудничество с другими странами.

"Мы рады, что ЕС и Азербайджан сотрудничают. Это помогает нам развивать и двустороннее экономическое и политическое сотрудничество", - сказал президент Польши.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Медведев: У России утрачен диалог с Польшей, из которой происходит глава ЕС Туск Еврокомиссия предупредила Варшаву о необходимости принять меры по закону о Верховном суде, противоречащему законодательству ЕС Польский премьер призвал Европарламент по-новому взглянуть на европейскую интеграцию Еврокомиссия дала Польше месяц, чтобы отреагировать на претензии в рамках процедуры о нарушении законодательства ЕС В Еврокомиссии недовольны затянувшимся диалогом с Польшей по нормам правового государства, хотят конкретных решений ЕС не ведет войну с Польшей, пытается устранить разногласие между Брюсселем и Варшавой - Юнкер

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]