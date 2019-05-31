Решение США ввести пошлины на мексиканские товары не остановит ратификацию торгового соглашения - президент Мексики

Мехико не намерен отказываться от процесса ратификации торгового соглашения США-Мексика-Канада (USMCA), несмотря на намерение американского президента Дональда Трампа ввести пошлины в 5% на все мексиканские товары, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Это не остановит процесс ратификации соглашения. Мы будем двигаться дальше", - цитируют западные СМИ слова президента.
Президент подчеркнул, что Мексика предпринимает усилия для сдерживания потока иммигрантов в США.
"Мы делаем нашу работу, не нарушая прав человека", - отметил он.
Ранее на этой неделе Трамп написал в своем твиттере о введении с 10 июня пошлин в 5% на все поступающие из Мексики товары.
"10 июня Соединенные Штаты введут пятипроцентные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил Трамп.
Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.
После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.
В свою очередь Обрадор в письме к Трампу сообщил, что отправляет в США делегацию для решения проблемы новых пошлин.
В ноябре 2018 года Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и тогдашний президент Мексики Энрике Пенья Ньето "на полях" саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA.
Ряд положений сделки вступили в силу сразу после того, как лидеры подписали документы. Соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах всех трех стран.
Президент Алиев зимой 2020г посетит с визитом Италию
Польша заинтересована в подписании всестороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС – Анджей Дуда
Польша проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере энергетики –Дуда
"Северный поток - 2" укрепит энергобезопасность Европы, но невыгоден США - Песков
Азербайджанские инвестиции в Италию составили $135 млн
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-апреле 2019г совершили операций посредством банковских карт на $220,5 млн
Аэропорт Сургута будет носить имя Фармана Салманова - указ
В Азербайджане более 29 тыс. госслужащих, их средняя зарплата в 2018г составила около 800 манатов
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!»
AccessBank откликнулся на голоса детей!
Тема и программа Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019 изменены
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог