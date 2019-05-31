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Решение США ввести пошлины на мексиканские товары не остановит ратификацию торгового соглашения - президент Мексики

Мехико не намерен отказываться от процесса ратификации торгового соглашения США-Мексика-Канада (USMCA), несмотря на намерение американского президента Дональда Трампа ввести пошлины в 5% на все мексиканские товары, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Это не остановит процесс ратификации соглашения. Мы будем двигаться дальше", - цитируют западные СМИ слова президента.

Президент подчеркнул, что Мексика предпринимает усилия для сдерживания потока иммигрантов в США.

"Мы делаем нашу работу, не нарушая прав человека", - отметил он.

Ранее на этой неделе Трамп написал в своем твиттере о введении с 10 июня пошлин в 5% на все поступающие из Мексики товары.

"10 июня Соединенные Штаты введут пятипроцентные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.

В свою очередь Обрадор в письме к Трампу сообщил, что отправляет в США делегацию для решения проблемы новых пошлин.

В ноябре 2018 года Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и тогдашний президент Мексики Энрике Пенья Ньето "на полях" саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA.

Ряд положений сделки вступили в силу сразу после того, как лидеры подписали документы. Соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах всех трех стран.

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Тэги: МЕКСИКА, США, ПОШЛИНЫ, USMCA


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]