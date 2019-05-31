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Дальнее зарубежье 31.05.2019 22:09

Тысячи манифестантов требовали в Алжире очищения власти от сторонников Бутефлики

Несколько тысяч человек вышли на улицы Алжира, чтобы добиться дальнейших политических изменений после отставки два месяца назад президента страны Абдельазиза Бутефлики, передают в пятницу западные СМИ.

По данным СМИ, акции протеста прошли, несмотря на задержание полицией около 50 демонстрантов.

Протестующие скандировали лозунг "Никаких выборов с этой бандой у власти"; и осуждали идею провести президентские выборы в июле. Кроме того, демонстранты требуют отставки всех чиновников, связанных с экс-президентом, ранее ушедшим со своего поста.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июля.

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Тэги: АЛЖИР, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]