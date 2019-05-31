Тысячи манифестантов требовали в Алжире очищения власти от сторонников Бутефлики

Несколько тысяч человек вышли на улицы Алжира, чтобы добиться дальнейших политических изменений после отставки два месяца назад президента страны Абдельазиза Бутефлики, передают в пятницу западные СМИ.
По данным СМИ, акции протеста прошли, несмотря на задержание полицией около 50 демонстрантов.
Протестующие скандировали лозунг "Никаких выборов с этой бандой у власти"; и осуждали идею провести президентские выборы в июле. Кроме того, демонстранты требуют отставки всех чиновников, связанных с экс-президентом, ранее ушедшим со своего поста.
2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.
Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.
Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июля.
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