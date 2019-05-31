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Дальнее зарубежье 31.05.2019 20:29

Вашингтон предупредил Дели о негативных последствиях приобретения Индией С-400 - СМИ

Решение Индии приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 повлечет серьезные осложнения в оборонных связях между Дели и Вашингтоном, сообщила в пятницу индийская газета "Экономик таймс" со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента США.

"Это (приобретение Индией С-400) серьезно, поскольку будет чинить препятствия для будущего сотрудничества в сфере высоких технологий (между Вашингтоном и Дели)", - цитирует издание слова госдепа.

"Вы можете обратить внимание на дискуссию, которую мы ведем с Турцией, партнером по НАТО, аналогичная обеспокоенность коснется и Индии, если Индия продолжит выполнение сделки по приобретению С-400", - продолжил представитель госдепартамента.

"Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, но я думаю, более широкая проблема заключается в том, в каком направлении развивается военное сотрудничество Индии, поскольку один выбор препятствует другому", - заявил собеседник издания.

При этом Вашингтон заявил о готовности обеспечить Индию собственными системами. "У нас есть эффективные системы, существуют другие эффективные платформы", - сообщил американский дипломат.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Алмаз"), сумма сделки превышает $5 млрд.

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, С/400, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]