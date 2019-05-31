Минфин Азербайджана выделил свыше 600 млн манатов на компенсации по проблемным кредитам

Министерство финансов Азербайджана выделил 600,1 млн манатов на выплату компенсаций по проблемным кредитам, говорится в сообщении министерства.

"С 18 апреля министерство финансов шестью траншами выдало в сумме 600,1 млн манатов на выплату компенсаций по проблемным кредитам. Данные средства были выделены на основании списков, предоставленных Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, и были перечислены на корреспондентские счета банков, НБКО и Азерпочт в Центральном банке", - говорится в сообщении.

Таким образом, согласно сообщению, на сегодняшний день со стороны министерства было выделено 91,4% от общей суммы компенсаций по проблемным кредитам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 февраля 2019 года подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемы просроченных кредитов физических лиц.

Указ предусматривает возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г - ИФ), за счет средств государственного бюджета.

Средства будут возмещаться по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 манат/$1).

При этом за каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, будет компенсироваться 0,25 манат ($0,15), а по займам, выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года - 0,6 манат ($0,35).

Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения Палаты по надзору над финансовыми рынками будет выделено 682 млн манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан на сумму до $10 тыс. и займов в национальной валюте на сумму до 17 тыс. манатов.

При этом размер компенсационной выплаты каждому физлицу не должен превышать сумму эквивалентную $5 тыс.

А.Мамедов