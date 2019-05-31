Зеленский заявил о необходимости учитывать риски при проведении реформы энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает демонополизацию энергетических рынков Украины с учетом возможных рисков, связанных с введением новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.
"Одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии. Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - заявил Зеленский в пятницу на совещании с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), посвященном энергетической безопасности.
Президент пообещал, что "через две недели будут приняты соответствующие решения".
В ходе совещания Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. А украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из разнообразных источников, подчеркнул президент
"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - заявил Зеленский.
Президент сказал, за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы.
Глава государства также напомнил, что 29 мая посетил шахту "Лесная" в Львовской области, где погибли два горняка.
"Два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степовая" ГП "Львовуголь". Недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Схидкарбон" возле Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул президент.
"Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция", - подчеркнул Зеленский.
28 мая президент впервые посетил позиции украинских военных в Донбассе.
По итогам совещания члены СНБО сочли, что внедрение новой модели рынка электроэнергии стоит отложить и к нему нужно готовиться.
"Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в силу закона о рынке электроэнергетики необходимо отсрочить. Вопрос, на какой срок его переносить: на три месяца, на девять месяцев, на год. Но была и позиция относительно того, что нужно готовиться к тому, что он все-таки будет внедрен", - заявил глава СНБО Александр Данилюк на брифинге, состоявшемся после совещания Совета.
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