Цены на нефть резко падают, Brent завершает месяц падением на 9%, WTI - на 13%

Цены на нефть упали в пятницу до минимальных уровней более чем за три месяца, завершая снижением, как неделю, так и весь месяц.
Давление на рынок оказали новые шаги США в сфере внешней торговли, а также сигналы о готовности Китая принимать дальнейшие меры в ответ на действия Вашингтона. Эскалация напряженности в сфере мировой торговли создает серьезные риски для глобальной экономики и спроса на нефть, отмечают эксперты.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 в пятницу составила $64,69 за баррель, что на $2,18 (3,26%) ниже уровня предыдущей сессии. За эту неделю падение фьючерсов превысило 5%, в мае - 9%, свидетельствуют данные Dow Jones.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,54 (2,72%) - до $55,05 за баррель. Недельное падение стоимости контрактов составляет около 6%, месячное - 13%. Таким образом, этот месяц является наихудшим для WTI с ноября и самым слабым маем с 2012 года.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что с 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих в страну из Мексики. "Пошлина будет действовать до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - сообщил Трамп.
Он отметил, что пошлина будет увеличиваться, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.
"Трамп, объявивший о введении 5%-ной пошлины для мексиканского экспорта, усугубил и без того негативный настрой рынков", - отмечает старший аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.
"Этот шаг усиливает опасения, связанные с перспективами экономического подъема, но также и несет в себе особые риски для рынка нефти и нефтепродуктов, поскольку Мексика является ключевым партнером Штатов в сфере торговли энергоносителями", - цитирует эксперта MarketWatch.
В то время как прогнозы спроса на нефть ослабляются, данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на сохранение высоких запасов нефти в стране. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов - на 1,4 млн баррелей.
Кроме того, по данным The Wall Street Journal, США могут разрешить некоторым странам продолжать некоторое время импорт иранской нефти, несмотря на истечение срока действия исключений из санкций в начале мая.
Газета сообщила со ссылкой на источник в администрации США, что это решение будет касаться стран, которые ранее не исчерпали лимит на импорт иранской нефти, установленный Штатами.
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