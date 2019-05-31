Президент Алиев зимой 2020г посетит с визитом Италию

Президент Ильхам Алиев зимой следующего года посетит с визитом Рим, заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.
"Хочу объявить, что 20-21 февраля 2020 года президент Ильхам Алиев совершит официальный визит в Италию", - сказал в пятницу Массари в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном национальному празднику Италии – Дню республики.
По словам посла до визита Алиева в Италию также запланировано проведение очередного заседания совместной межправительственной комиссии.
"Очередное заседание азербайджано-итальянской межправительственной комиссии пройдет в Риме 18 сентября 2019 года. Азербайджанскую делегацию возглавит министр энергетики Пярвиз Шахбазов", - сказал Массари.
Б. Рустамбеков, А. Мамедов
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