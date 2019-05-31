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Внешняя политика 31.05.2019 20:58

Президент Алиев зимой 2020г посетит с визитом Италию

Президент Ильхам Алиев зимой следующего года посетит с визитом Рим, заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Хочу объявить, что 20-21 февраля 2020 года президент Ильхам Алиев совершит официальный визит в Италию", - сказал в пятницу Массари в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном национальному празднику Италии – Дню республики.

По словам посла до визита Алиева в Италию также запланировано проведение очередного заседания совместной межправительственной комиссии.

"Очередное заседание азербайджано-итальянской межправительственной комиссии пройдет в Риме 18 сентября 2019 года. Азербайджанскую делегацию возглавит министр энергетики Пярвиз Шахбазов", - сказал Массари.

Б. Рустамбеков, А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]