Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.1433 TRY   0.2877

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.59 -2.22 Brent 66.87 -2.58

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 31.05.2019 21:27

Италия ожидает азербайджанский газ в 2020г

Италия ожидает начала поставок азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в 2020 году, заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Работы по строительству газопровода TAP ведутся по установленному графику. В прошлом месяце в рамках проекта было завершено строительство микротоннеля (на территории Италии - ИФ) и мы ожидаем начало поставок азербайджанского газа в 2020 году", - сказал Массари в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном национальному празднику Италии – Дню республики.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Поставки составят 10 млрд кубометров в год.

Как сообщалось, консорциум по проекту строительства Транс-Анатлолийского газопровода (TANAP) 15 апреля 2019 года начал закачку газа в участок трубопровода от турецкого города Эскишехир до границы с Грецией (Эскишехир – Ипсала).

По данным SOCAR, с завершением второй фазы TANAP в июне текущего года, участники Южного газового коридора (ЮГК) будут ожидать завершения строительства последнего компонента ЮГК – Транс-Адриатического газопровода (TAP) - и приведения его к готовности для приема азербайджанского газа.

Б. Рустамбеков, А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Москва прорабатывает возможность участия итальянских компаний в строительстве инфраструктуры для "южного маршрута" поставок газа - Лавров Италия ожидает азербайджанский газ по TAP в 2020 году – Минэнерго Азербайджана Италия приняла экстренные меры из-за снижения поставок российского газа Eni увеличивает закупки алжирского газа из-за снижения поставок из РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]