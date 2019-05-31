Италия ожидает азербайджанский газ в 2020г

Италия ожидает начала поставок азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в 2020 году, заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Работы по строительству газопровода TAP ведутся по установленному графику. В прошлом месяце в рамках проекта было завершено строительство микротоннеля (на территории Италии - ИФ) и мы ожидаем начало поставок азербайджанского газа в 2020 году", - сказал Массари в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном национальному празднику Италии – Дню республики.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Поставки составят 10 млрд кубометров в год.

Как сообщалось, консорциум по проекту строительства Транс-Анатлолийского газопровода (TANAP) 15 апреля 2019 года начал закачку газа в участок трубопровода от турецкого города Эскишехир до границы с Грецией (Эскишехир – Ипсала).

По данным SOCAR, с завершением второй фазы TANAP в июне текущего года, участники Южного газового коридора (ЮГК) будут ожидать завершения строительства последнего компонента ЮГК – Транс-Адриатического газопровода (TAP) - и приведения его к готовности для приема азербайджанского газа.

Б. Рустамбеков, А. Мамедов