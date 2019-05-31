Азербайджанские инвестиции в Италию составили $135 млн

Азербайджанские компании на сегодняшний день вложили в экономику Италии $135 млн, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
"До сегодняшнего дня Италия вложила в экономику Азербайджана $767 млн, а инвестиции азербайджанских компаний в экономику Италии составили $135 млн", - сказал Шахбазов в ходе своего выступления на мероприятии в Баку, посвященном национальному празднику Италии - Дню республики.
Как в свою очередь отметил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, Италия продолжает оставаться основным торговым партнером Азербайджана.
"В 2018 году Италия укрепила свой статус основного торгового партнера Азербайджана, а товарооборот между нашими странами достиг 6 млрд евро. Несмотря на то, что основной сферой нашего сотрудничества является энергетика, мы также продвигаем сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, фармацевтика, транспорт и логистика и в других направлениях", - отметил Массари.
Б. Рустамбеков, А. Мамедов
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