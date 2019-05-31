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Финансы 31.05.2019 21:49

Азербайджанские инвестиции в Италию составили $135 млн

Азербайджанские компании на сегодняшний день вложили в экономику Италии $135 млн, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"До сегодняшнего дня Италия вложила в экономику Азербайджана $767 млн, а инвестиции азербайджанских компаний в экономику Италии составили $135 млн", - сказал Шахбазов в ходе своего выступления на мероприятии в Баку, посвященном национальному празднику Италии - Дню республики.

Как в свою очередь отметил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, Италия продолжает оставаться основным торговым партнером Азербайджана.

"В 2018 году Италия укрепила свой статус основного торгового партнера Азербайджана, а товарооборот между нашими странами достиг 6 млрд евро. Несмотря на то, что основной сферой нашего сотрудничества является энергетика, мы также продвигаем сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, фармацевтика, транспорт и логистика и в других направлениях", - отметил Массари.

Б. Рустамбеков, А. Мамедов

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Тэги: ИТАЛИЯ, ТОВАРООБОРОТ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]