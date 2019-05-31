Организатору взрыва в Лионе предъявили обвинения

Обвинения в попытке убийства из террористических побуждений, в причастности к криминальным террористическим кругам, производстве, хранении и перевозке взрывчатых веществ выдвинула в пятницу прокуратура Парижа в отношении 24-летнего Мухаммеда Хишема Маджуба, подозреваемого в совершении теракта в Лионе неделю назад.
По данным французского телеканала BFMTV, на слушаниях в пятницу 24-летний алжирец повторил, что действовал от имени ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России).
До суда он помещен в камеру предварительного заключения
Молодой человек, находящийся с понедельника под стражей по подозрению в организации взрыва, в среду признал себя виновным.
Ранее сообщалось, что для того, чтобы осуществить взрыв, он подкинул посылку со взрывным устройством к дверям булочной, расположенной в центре Лиона. Он передвигался на велосипеде.
Как сообщалось, взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке. Ранения получили 14 человек.
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