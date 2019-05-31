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СНГ 31.05.2019 23:39

В Киеве расследуют исчезновение серверов из здания администрации президента Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк подтвердил факт исчезновения серверов и мониторов из ситуационной комнаты в администрации президента на Банковой улице в Киеве.

"Я чётко сказал, что серверы и мониторы пропали из помещения ситуационной комнаты администрации президента", - сказал Данилюк на брифинге в пятницу.

Секретарь СНБО напомнил, что по данному факту открыто производство минимум одним правоохранительным органом. Он не исключил, что "какая-то тайная информация" могла исчезнуть, но это должны расследовать соответствующие органы.

Вместе с тем Данилюк отметил, что ситуационная комната в самом здании СНБО полностью функционирует. "Я проводил уже несколько совещаний с использованием ситуационного центра, когда у меня была связь со всеми разведывательными органами, с разными министерствами", - уточнил секретарь СНБО.

29 мая следователи Киевского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование относительно возможной утери должностными лицами администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

Вечером 28 мая Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией. На видеоролике, опубликованном в фейсбуке во вторник вечером, Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами и пустые серверные стойки.

В ответ на это экс-пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что вся техника из ситуационной комнаты администрации президента была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было. Цеголко отметил, что в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что главный ситуационный центр СНБО с соответствующим оборудованием находится под охраной и работает в штатном режиме.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СЕРВЕРЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]