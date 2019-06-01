День Иерусалима массово отметили в Иране

Многочисленные митинги в поддержку палестинцев прошли в пятницу в День Иерусалима в 950 иранских городах и населенных пунктах, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Агентство отмечает, что в ходе акций демонстранты выкрикивали антиамериканские лозунги, а также жгли портреты Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Тегеране участники демонстраций сожгли чучело президента США Дональда Трампа.

День Иерусалима ежегодно отмечается в Иране после победы Исламской революции в 1979 году в последнюю пятницу Рамадана. В этот день иранцы демонстрируют поддержку палестинцев в их борьбе за независимость.

В этом году демонстранты выступали против плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, о котором ранее заявлял Дональд Трамп. В настоящий момент США готовятся к обнародованию экономической части этого плана в конце июня на конференции в Бахрейне по привлечению инвестиций на Западный берег реки Иордан.