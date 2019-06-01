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Регион 01.06.2019 09:00

День Иерусалима массово отметили в Иране

Многочисленные митинги в поддержку палестинцев прошли в пятницу в День Иерусалима в 950 иранских городах и населенных пунктах, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Агентство отмечает, что в ходе акций демонстранты выкрикивали антиамериканские лозунги, а также жгли портреты Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Тегеране участники демонстраций сожгли чучело президента США Дональда Трампа.

День Иерусалима ежегодно отмечается в Иране после победы Исламской революции в 1979 году в последнюю пятницу Рамадана. В этот день иранцы демонстрируют поддержку палестинцев в их борьбе за независимость.

В этом году демонстранты выступали против плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, о котором ранее заявлял Дональд Трамп. В настоящий момент США готовятся к обнародованию экономической части этого плана в конце июня на конференции в Бахрейне по привлечению инвестиций на Западный берег реки Иордан.

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Тэги: ИРАН, ИЕРУСАЛИМ, ПОДДЕРЖКА, МАНИФЕСТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]