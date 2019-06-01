Партия "Основа" на внеочередном съезде приняла решение о совместном походе вместе с партией "Батькивщина" на внеочередные выборы в Верховную Раду, сообщил лидер "Основы" Сергей Тарута.

"Прежде всего, речь идет об объединении идеологических платформ партии "Основа" и "Батькивщина" в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Также партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании общей команды в общенациональном и мажоритарных округах", - цитирует слова Таруты пресс-служба партии в пятницу.

Кроме того, по его словам, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - достойная кандидатура для того, чтобы возглавить следующее правительство.

"Украинцы на президентских выборах избрали лидера нации. На него люди возлагают свои надежды на лучшее будущее. Но Владимиру Зеленскому как молодому политику для быстрых положительных сдвигов нужен опытный и компетентный премьер-министр, который способен вытянуть экономику из пропасти сырьевой нищеты, который имеет действенную стратегию и мощную команду. Я верю в то, что именно Юлия Тимошенко во главе правительства сможет повести Украину по новому экономическому курсу к успеху и расцвету", - подчеркнул Тарута.

На съезде председатель партии "Основа" Андрей Николаенко также сообщил, что партии будут формировать общий список кандидатур, исходя из принципа включения в него самых рейтинговых и авторитетных лиц, рекомендованных и согласованных политсоветами партий ВО " Батькивщина" и "Основа".