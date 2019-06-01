Глава подмосковного Раменского района Подмосковья подозревается в убийстве

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой, подтвердила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Евгения Кирюшина.
"Кулаков задержан по подозрению в убийстве Исаенковой", - сказала Кирюшина в пятницу "Интерфаксу".
Она не уточнила других подробностей, отметив, что в настоящее время Кулакова допрашивает следователь и следствие в дальнейшем намерено ходатайствовать перед судом о заключении Кулакова под стражу.
Со своей стороны, в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области сообщили, что в настоящее время проводится весь комплекс следственных действий.
"Предварительно установлено, что в ночью на 2 мая 2019 года подозреваемый находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся", - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Она отметила, что назначено проведение судебно-медицинского исследования. Расследование уголовного дела продолжается.
В свою очередь, пресс-служба главного управления территориальной политики Московской области сообщила, что Кулаков ушел в отставку.
"29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия главы Раменского района Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполняющим обязанности назначен первый замглавы муниципального района Николай Воробьев.
Ранее о задержании Кулакова сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. По его словам, тело Исаенковой было обнаружено 2 мая в ее автомобиле. "Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но экспертиза показала, что женщина была убита", - сказал источник.
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