США пока не ответили на предложение о возможности продления договора СНВ - посольство РФ

Посольство РФ в США выразило недоумение по поводу сообщений в американской прессе о переговорах Москвы и Вашингтона по поводу перспектив Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и подчеркнуло, что ответа на соответствующее предложение Москвы из Вашингтона пока не последовало.
"Недоумение вызывает и утверждение... о том, что "Вашингтон и Москва ведут переговоры о перспективах ДСНВ". Нам о таких контактах ничего не известно. Отметим, что Президент Российской Федерации В.В.Путин еще год назад в Хельсинки предложил Д.Трампу рассмотреть возможность продления Договора после 2021 г. Ответа пока нет", - говорится в комментарии российского посольства в фейсбуке в ответ на статью П.Соннэ, опубликованную в "Вашингтон пост" 30 мая.
Посольство также отвергает прозвучавшие заявления о нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Оставим на совести руководства Разведывательного управления Минобороны США (РУМО) утверждение о возможном проведении Россией ядерных испытаний: никаких фактов ведомство не предоставило", - говорится в комментарии российского посольства.
В нем также отмечается, что "старший директор Совета нацбезопасности Т.Моррисон заявил, что решение о продлении Договора (СНВ) будет принято администрацией "не ранее 2020 г.". "Полагаем, что не только российской, но и американской стороне было бы интересно узнать, кто именно и на основании каких полномочий обсуждает будущее соглашения", - говорится в комментарии посольства.
В нем также расцениваются как "непрофессиональные" высказываниям Т.Моррисона о "незаинтересованности России в продлении ДСНВ", якобы по причине которой Москва выражает озабоченность в связи с выполнением Вашингтоном не в полном объеме обязательств по Договору.
"Вместе с тем хотели бы напомнить о наших правомерных озабоченностях, о которых мы уже нескольких лет говорим Вашингтону. Они должны получить должный ответ со стороны США. Подчеркнем, что заявления в духе "мы свои обязательства соблюдаем, и вы должны нам верить" заслуживающим доверие доказательством не являются. Тем более, если они звучат от стороны, дискредитирующей себя безосновательными утверждениями", - говорится в комментарии посольства РФ.
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