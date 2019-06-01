Вдова одного из членов ИГ помогала ЦРУ в поисках аль-Багдади - СМИ

Вдова одного из влиятельных членов террористической группировки "Исламское государство" помогла ЦРУ в поисках лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, пишет в пятницу британская газета The Guardian.
По данным издания, в феврале 2016 года Насрин Асад Ибрагим сообщила ЦРУ, где именно в Мосуле находился дом аль-Багдади, а также сообщила о возможных его укрытиях.
"Я сказала им, где находится его дом", - рассказала Насрин Ассад Ибрагим в интервью изданию.
"Я знала, что он был там. Это был один из домов, которые ему были предоставлены, и одно из мест, которые ему нравились больше всего", - подчеркнула она.
Американские военные задержали Насрин Асад Ибрагим в мае 2015 года в Сирии, она - вдова влиятельно члена ИГ Абу Сайяфа.
В последние годы силы, борющиеся с ИГ, неоднократно заявляли, что аль-Багдади был уничтожен, однако эти сообщения не подтверждались. В феврале 2018 года сообщалось, что аль-Багдади пострадал в результате авиаудара в мае 2017 года и был вынужден на пять месяцев отойти от руководства террористической организацией.
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