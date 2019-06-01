Вашингтон несправедливо относится к Мексике - глава мексиканского МИД

Мексика не несет ответственности за увеличение иммиграционных потоков и потребление наркотиков в США, считает министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.
"Мексика - главный торговый партнер США. Они получают из нашей страны основные товары и услуги. Миграционный поток из Центральной Америки и других стран или повышение потребления наркотических веществ - не ответственность Мексики", - написал он в пятницу в своем Twitter.
При этом он назвал отношение США к Мексике несправедливым, добавив, что по распоряжению президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Вашингтон направляется делегация на переговоры с американскими властями.
Ранее президент США в своем Twitter сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.
Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.
После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.
Он также написал, что около 90% наркотиков поступают в США из Мексики: "90% наркотиков, поступающих в Соединённые Штаты, идут из Мексики через нашу южную границу. В прошлом году (от наркотиков - ИФ) умерло 80 тыс. человек, жизни 1 млн человек были разрушены. Это продолжается на протяжении многих лет, и ничего по этому поводу не предпринималось".
"Мексиканцы должны вернуть себе контроль над страной, который сейчас находится у наркобаронов и картелей. Пошлины остановят приток, как наркотиков, так и нелегалов", - добавил американский лидер.
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