В РФ начинается третий этап амнистии капитала

Третий этап добровольного декларирования физлицами имущества, активов и счетов за рубежом, так называемой амнистии капитала, начинается 1 июня в России. Продлится он до 29 февраля 2020 года.
О необходимости продления как минимум на год амнистии капитала, второй этап которой завершился 1 марта 2019 года, ранее заявил президент РФ Владимир Путин.
Участвовать в этом этапе смогут физлица в случае репатриации ими декларируемых денежных средств, а также государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края. В этом случае они смогут декларировать свои активы и счета (вклады) в банках с сохранением всех гарантий, которые установлены законом о добровольном декларировании. Гарантии об освобождении от уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения предоставляются на деяния, совершенные до 1 января 2019 года.
Однако, если поправки, гарантирующие освобождение от налоговой и уголовной ответственности были приняты в общем пакете законопроектов о третьем этапе амнистии, то поправки, которые освобождают от административной ответственности граждан, решивших воспользоваться третьим этапом амнистии капиталов, пока приняты только в первом чтении, второе чтение запланировано на 26 июня.
Налогоплательщикам гарантируется освобождение от взыскания налогов, связанных с задекларированным имуществом или вкладами в зарубежных банках, за исключением налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли или имущества контролируемых иностранных компаний. При этом от НДФЛ освобождаются доходы, полученные в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК), учитываемые при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, являющегося ее контролирующим лицом, при условии, что налогоплательщик не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.
Гарантии об освобождении декларантов от уголовной ответственности прописаны в принятых поправках в статью 761 Уголовного кодекса РФ.
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июня 2019 года накоплено около $59 млн
Минтруда Азербайджана получит 5 млн манатов на расширение социальных услуг детям, нуждающимся в особой опеке
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Белоруссия и Казахстан готовятся заключить соглашение о поставках нефти
Роуминг в России законодательно отменен
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня повышена на $5,8, до $110,4/т
Турист погиб, упав с канатной дороги в горах Карачаево-Черкесии
Филлипинский турист погиб в Грузии во время полета на параплане
Число пострадавших при взрывах в нижегородском Дзержинске достигло 42 человек, тяжелых пациентов нет - Минздрав региона
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!»
AccessBank откликнулся на голоса детей!
Тема и программа Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019 изменены
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви