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Спорт 01.06.2019 12:03

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА в субботу в Мадриде

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА состоится в Мадриде в субботу.

В поединке сразятся два английских клуба - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Встреча состоится в Мадриде на арене "Ванда Метрополитано", которая является домашней для местного клуба "Атлетико".

Главным арбитрам матча станет словенец Дамир Скомина, помогать ему будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым арбитром станет испанец Антонио Мату Лаоз, видеоарбитром - голландец Данни Маккели.

На групповом этапе "Ливерпуль" занял второе место в квартете C, где лидером стал "Пари Сен-Жермен", третье место досталось - "Наполи", а четвертое - "Црвене Звезде".

В 1/8 финала "Ливерпуль" одолел "Баварию" (0:0, 3:1), в 1/4 финала был повержен "Порту" (2:0, 1:4), а в полуфинале - "Барселона" (0:3, 4:0).

"Тоттенхэм" на групповом этапе Лиги чемпионов также стал вторым в группе B, где лондонцы уступили первое место "Барселоне", третью позицию занял "Интер", а последнюю - ПСВ.

В 1/8 финала "Тоттенхэм" преодолел дортмундскую "Боруссию" (3:0, 0:1), в 1/4 финала прошел "Манчестер Сити" (1:0, 3:4), в 1/2 финала лондонцы обыграли "Аякс" (0:1, 3:2).

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛ, ЛЧ, ФИНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]