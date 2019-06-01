"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА в субботу в Мадриде

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА состоится в Мадриде в субботу.

В поединке сразятся два английских клуба - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Встреча состоится в Мадриде на арене "Ванда Метрополитано", которая является домашней для местного клуба "Атлетико".

Главным арбитрам матча станет словенец Дамир Скомина, помогать ему будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым арбитром станет испанец Антонио Мату Лаоз, видеоарбитром - голландец Данни Маккели.

На групповом этапе "Ливерпуль" занял второе место в квартете C, где лидером стал "Пари Сен-Жермен", третье место досталось - "Наполи", а четвертое - "Црвене Звезде".

В 1/8 финала "Ливерпуль" одолел "Баварию" (0:0, 3:1), в 1/4 финала был повержен "Порту" (2:0, 1:4), а в полуфинале - "Барселона" (0:3, 4:0).

"Тоттенхэм" на групповом этапе Лиги чемпионов также стал вторым в группе B, где лондонцы уступили первое место "Барселоне", третью позицию занял "Интер", а последнюю - ПСВ.

В 1/8 финала "Тоттенхэм" преодолел дортмундскую "Боруссию" (3:0, 0:1), в 1/4 финала прошел "Манчестер Сити" (1:0, 3:4), в 1/2 финала лондонцы обыграли "Аякс" (0:1, 3:2).

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.