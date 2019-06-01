Глава МИД Франции посетит Чернобыль

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится в Чернобыльскую зону.

"1 июня я буду посещать Чернобыль. Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону. Я еду туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АЭС", - сказал министр журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.