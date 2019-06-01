Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня повышена на $5,8, до $110,4/т

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня повышена на $5,8, до $110,4 за тонну, следует из данных Минэкономразвития.
В мае экспортная пошлина на нефть составляла $104,6 за тонну, в апреле - $97,4.
Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).
Пошлина на высоковязкую нефть увеличилась до $11 с $10,4 в мае.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составила $33,1 (в мае - $31,3 за тонну), на темные - $110,4 ($104,6).
Пошлина на экспорт товарного бензина повышена до $33,1 с $31,3, прямогонного бензина (нафта) - до $60,7 с $57,5 за тонну.
Пошлина на сжиженный газ осталась нулевой.
Пошлина на кокс увеличилась до $7,1 c $6,7 за тонну.
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