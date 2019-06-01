Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.1433 TRY   0.2877

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.59 -2.22 Brent 66.87 -2.58

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.06.2019 12:54

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня повышена на $5,8, до $110,4/т

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня повышена на $5,8, до $110,4 за тонну, следует из данных Минэкономразвития.

В мае экспортная пошлина на нефть составляла $104,6 за тонну, в апреле - $97,4.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).

Пошлина на высоковязкую нефть увеличилась до $11 с $10,4 в мае.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составила $33,1 (в мае - $31,3 за тонну), на темные - $110,4 ($104,6).

Пошлина на экспорт товарного бензина повышена до $33,1 с $31,3, прямогонного бензина (нафта) - до $60,7 с $57,5 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ осталась нулевой.

Пошлина на кокс увеличилась до $7,1 c $6,7 за тонну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНА


Похожие новости


Путин и Лукашенко пока не контактировали по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию - Песков Белоруссия не собирается закрывать транзит российской нефти по "Дружбе" - Лукашенко Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения нефти в "Дружбе", 4 человека находятся в СИЗО - Новак Россия в апреле снизила добычу к октябрю на 197 тыс. б/с, немного не выполнив сделку ОПЕК+ Путин увидел серьезный ущерб для РФ в инциденте с попаданием "грязной" нефти в трубопровод "Дружба" Путин обменялся с Лукашенко мнениями по нефтепроводу "Дружба", но нужно расследование

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]