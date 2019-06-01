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Происшествия 01.06.2019 07:38

Стрельба на востоке США привела к гибели 12 человек, включая стрелявшего

Мужчина открыл стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), убил 11 человек, а затем - был застрелен полицией, сообщает в субботу местное телевидение.

Ещё шесть человек, включая одного сотрудника полиции, получили ранения.

Данные о стрелке и о его мотивах пока не приводятся.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]